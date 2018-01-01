Апартаменты на стадии завершения строительства в районе Клеопатра

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 60 до 197 м2.Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных.
Предлагаются квартиры с живописным видом на море и Принцевы острова и парковочными местами.
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Особенности квартир
Стальная дверь с отделкой из дерева
Видеодомофон
Ламинат
Плиточный пол
Кухонная мебель
Встроенная варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, вытяжка, посудомоечная машина
Двойные стеклопакеты
Кондиционеры
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралью Е5, торговыми центрами и университетами.
Пляж - 3 км
Аэропорт - 25 км
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, бильярдной, детской игровой комнатой.
Окончание строительства - июнь 2023 года.
Особенности квартир
Видеодомофон
Беспроводной интернет
Центральная спутниковая система
Плиточный пол
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
Больницы - 2,5 км
Море - 3,5 км
Центр города - 5 км
Аэропорт Газипаша - 35 км
Жилой комплекс премиум класса, в центральном районе Алании , район открыт для получения вида на Жительство, комплекс расположен в престижной части района ОБА , рядом возводятся 2 масштабных премиум проекта ,что делает этот район фактически закрытым для посторонних и элитным с точки зрения соседей. квартира 2+1 включает в себя 2 спальни с 2мя санузлами , просторную гостинную с кухней Американского типа , просторным балконом и панорамным остеклением.Компекс оснашен обширной инфраструктурой бассейны крытый и открытый, поля для мини гольфа. барбекю зоны,спорт зал, кинотеатр,конференц комнаты -кабинеты,мультикорт, спа комплекс с хамамами, саунами , парными. детские площадки, ландшафтный дизайн территории.крытый паркинг, супермаркет в одном из блоков.
данная кваритра продается от собственника и идеально подойдет для инвестиции. срок сдачи обьекта сентябрь 2023 г. ожидаемый рост 20% после сдачи комплекса . минимальная цена аналогичной квартиры у застройщика 294 000 евро.