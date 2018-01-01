Проект жилого комплекса на берегу моря в живописном районе Эсентепе

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже линейные квартиры и двухуровневые апартаменты планировок 1+1 и 2+1. Площадь квартир от 40 до 83 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Университет Эге .................................................................. .7,3 км
Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км
Яшарский университет .................................. 5,5 км
Международная больница Medicana ............... 500 м
Ege City Частная больница ............................. 2.0 км
Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км
Парк культуры ............................. 2,0 км
Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км
Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км
Алакати Чесме .................................................. 55 минут
Urla.................................................. ...............................40 мин
Маниса .............................................................................................................................................................................................................................................................
Айдын .................................................. .........................55 мин
Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- кафетерий
- Закрытая парковка
- Фитнес, пилатес и центры йоги
- Спа и сауна
- раздевалки для мужчин и женщин
- Лобби и гостиный уголок
- Библиотека
- игры
- Офис
- Безопасность 24 часа
- Система видеонаблюдения
ОБОРУДОВАНИЕ
- Встроенная техника
- Система отопления и охлаждения VRV
- Счетчики воды и электричества
- Генератор
- Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров
- Террасы
- Частный сад на первом этаже квартир
- Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах
- Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения
- Пожарные шкафы на этажах
- охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах
Folkart Nova состоит из 1 блока из 174 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1. Все квартиры имеют вид на залив.
Квартира отснятая
1 + 1
83 м2 брутто
2 + 1
164 м2 брутто
3 + 1
214 – 337 м2 брутто
4 + 1
280 м2 брутто
Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.
В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.
Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.
Инфраструктура:
• Открытый бассейн с горками
• Крытый бассейн
• Сауна/ парная
• Детский клуб
• Детская площадка
• Кинотеатр
• Фитнес зал
• Участок для уличных животных (миски, домик)
• Парковка для велосипедов
• Открытая парковка
• Зона для барбекю
• Ботанический сад
• Теннисный корт и баскетбольная площадка
• Конференц-зал
• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения
Характеристики:
• Встроенный кухонный гарнитур
• Полный комплект сантехники
• Раздвижные окна с теплозащитой
• Раздвижные двери балконов
• Терраса с выходом в сад
Начало строительства-август 2022 года
Окончание строительства: сентябрь 2024 года
За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.
Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.
В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.
Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.
Инфраструктура:
• Открытый бассейн с горками
• Крытый бассейн
• Сауна/ парная
• Детский клуб
• Детская площадка
• Кинотеатр
• Фитнес зал
• Участок для уличных животных (миски, домик)
• Парковка для велосипедов
• Открытая парковка
• Зона для барбекю
• Ботанический сад
• Теннисный корт и баскетбольная площадка
• Конференц-зал
• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения
Характеристики:
• Встроенный кухонный гарнитур
• Полный комплект сантехники
• Раздвижные окна с теплозащитой
• Раздвижные двери балконов
• Терраса с выходом в сад
Начало строительства-август 2022 года
Окончание строительства: сентябрь 2024 года
За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 49 до 209 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка