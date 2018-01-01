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Проект жилого комплекса на берегу моря в живописном районе Эсентепе

Аванос, Турция
от
€184,063
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже линейные квартиры и двухуровневые апартаменты планировок 1+1 и 2+1. Площадь квартир от 40 до 83 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
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Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Проект жилого комплекса на берегу моря в живописном районе Эсентепе
Аванос, Турция
от
€184,063
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от
€285,220
Площадь 83–337 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Folkart Nova состоит из 1 блока из 174 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1. Все квартиры имеют вид на залив.   Квартира отснятая 1 + 1 83 м2 брутто   2 + 1 164 м2 брутто   3 + 1 214 – 337 м2 брутто 4 + 1 280 м2 брутто  
Жилой комплекс Престижный комплекс в районе Махмутлар
Жилой комплекс Престижный комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€144,000
Сдача в: 2024
Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.  В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2. Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя. Инфраструктура: • Открытый бассейн с горками • Крытый бассейн • Сауна/ парная • Детский клуб • Детская площадка • Кинотеатр • Фитнес зал • Участок для уличных животных (миски, домик) • Парковка для велосипедов • Открытая парковка • Зона для барбекю • Ботанический сад • Теннисный корт и  баскетбольная площадка • Конференц-зал • 24/7 система безопасности и видеонаблюдения Характеристики: • Встроенный кухонный гарнитур • Полный комплект сантехники • Раздвижные окна с теплозащитой • Раздвижные двери балконов • Терраса с выходом в сад Начало строительства-август 2022 года Окончание строительства: сентябрь 2024 года   За подробной информацией обращайтесь к менеджеру. Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.  В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2. Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя. Инфраструктура: • Открытый бассейн с горками • Крытый бассейн • Сауна/ парная • Детский клуб • Детская площадка • Кинотеатр • Фитнес зал • Участок для уличных животных (миски, домик) • Парковка для велосипедов • Открытая парковка • Зона для барбекю • Ботанический сад • Теннисный корт и  баскетбольная площадка • Конференц-зал • 24/7 система безопасности и видеонаблюдения Характеристики: • Встроенный кухонный гарнитур • Полный комплект сантехники • Раздвижные окна с теплозащитой • Раздвижные двери балконов • Терраса с выходом в сад Начало строительства-август 2022 года Окончание строительства: сентябрь 2024 года   За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.  
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном проекте - Махмутлар
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном проекте - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€155,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 49 до 209 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка
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