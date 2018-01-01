Новые квартиры в престижном районе Basin Express - Багджылар, Стамбул

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 117 до 192 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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Akropolis Residence - новый жилой комплекс премиум-класса с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Алтынташ курортного города Анталья. Алтынташ - популярный быстроразвивающийся район, пользуется огромной популярностью среди туристов и инвесторов, здесь есть все необходимое для комфортной жизни.
Жилой комплекс Akropolis Residence находятся в 3 км от аэропорта Анталии, в 5 км от пляжей Лара, в 9 км от торгового центра TerraCity и в 12 км от центра Анталии. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.
Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Бассейн;
- Бар у бассейна;
- Фитнес-центр;
- СПА-зона;
- Теннисный корт;
- Баскетбольная площадка;
- Волейбольная площадка;
- Зона барбекю;
- Детская игровая площадка;
- Подземная парковка.
Расположение:
- Море и пляж: 5 км.
- До ТЦ Mall of Antalya и IKEA: 5 км.
- Аэропорт Анталии: 2 км.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Аташехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 87 до 1107 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба
Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения.
Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут светодинамические фонтаны.
В комплексе 3 блока - 5 этажей
80 квартир
Площадь участка 5001 кв.м.
1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м.,
2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м.,
2+1 дуплексы площадью от 95 кв.м.
4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА:
1,8 метров до моря
1 км от Государственной больницы
400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин
1,5 км до гипермаркета Метро
4 км. от центра города Алания
35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша
135 км от международного аэропорта Анталия
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
открытый бассейн
закрытый бассейн
хаммам
сауна
тренажерный зал
фитнес под открытым небом
массажный кабинет
игровая комната
детский парк
закрытая детская игровая комната
кафе и ресторан
зал для переговоров
сервис до пляжа-шаттл
комната отдыха
беседки на территории
уголок для барбекю
услуги смотрителя комплекса
охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения
открытая автомобильная парковка
электрогенератор
огороженная территория
В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО:
Входная стальная дверь
Межкомнатные двери
Кухонный гарнитур со столешницей
Напольное покрытие – керамическая плитка
Стены покрашены экологической краской
Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль
Окна из высококачественного ПВХ.
Основное и точечное освещение
Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной
Выводы под кондиционеры
ТВ кабель
Электрические розетки во всех комнатах и на балконах
Дата начала строительства: Февраль 2022
Дата завершения строительства: Июнь 2023
В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%.