  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Элитный проект недалеко от центра города в районе Багджылар

Элитный проект недалеко от центра города в районе Багджылар

Аванос, Турция
от
€258,000
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район БагджыларВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 87,97 до 184,2 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Goerele Mahallesi, Турция
от
€883,984
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в живописном районе Бейликдюзю, Стамбул
Аванос, Турция
от
€215,000
Жилой комплекс Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от делового центра Стамбула
Аванос, Турция
от
€398,000
Жилой комплекс Элитная недвижимость рядом со всеми необходимыми удобствами в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€698,000
Жилой квартал Квартира под ключ для продажи в Алании,Тосмур
Каракокали, Турция
от
€155,000
Вы просматриваете
Элитный проект недалеко от центра города в районе Багджылар
Аванос, Турция
от
€258,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Авсаллар, Алания
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€92,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 105,5 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.Если любите песчаные пляжи, то выбор Авсаллар: именно в Авсалларе лучшие пляжи в регионе. Район знаменит своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Он находится в 20 км от ее центра, на западе, со стороны Анталии. До аэропорта 95 км.Здесь есть несколько превосходных пляжей - по линии отелей на берегу моря, в кемпинге среди соснового леса, в соседнем Инжекуме. Последний отличается мелким песком, идеальным для игр детей. Это один из лучших пляжей на средиземноморском побережье Турции.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Жилой комплекс Комплекс класса Люкс в районе Каргыджак
Жилой комплекс Комплекс класса Люкс в районе Каргыджак
Махмутлар центр, Турция
от
€160,000
Сдача в: 2023
Новый жилой комплекс в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 11 блоков из них 4 многоквартирных и 7 вилл с таунхаусами. Богатая инфраструктура комплекса: шатл бас до моря, открытый/закрытый бассейн, открытая/закрытая парковка, центральное спутниковое телевидение, детская площадка, закрытая детская игровая, хамам, сауна, фитнес зал, кинотеатр, соляная комната, комната отдыха. Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой. Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 2200 метров.
Жилой комплекс Современные апартамены в строящемся проекте - район Оба
Жилой комплекс Современные апартамены в строящемся проекте - район Оба
Алания, Турция
от
€162,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 65 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Realting.com
Перейти