Exodus Hill Residence расположен в окружении природы, в самом динамично развивающемся районе Алании – в Махмутларе.Exodus Hill находится на одном уровне со знаменитым комплексом Azura Park и непосредственно по-соседству с самым первым комплексом в линейке Эксодус – Exodus Residence Mahmutlar. Жилой комплекс Exodus Hill состоит из двух 12-этажных блоков и, в общей сложности, 144 квартир. Exodus Hill Residence расположен всего в 1 800 метрах от моря и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). Район Махмутлар – один из самых популярных у иностранцев районов Алании, активная и динамичная жизнь в котором не прекращается круглый год. Комплекс был построен в феврале 2023. Тихое место в густо застроенном Махмутларе, Аланья. Вид на море! Всё необходимое находится в пешей доступности. Идеальная локация в Алании для жизни и покупки под сдачу в аренду. Такая недвижимость в Махмутларе перевернет ваше понимание недорогой квартиры в новострое, ведь это полноценный комфорт класс.
Квартиры в популярном Мерсине, в районе Тарус.
Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой в нейтральных тонах. Современной планировкой 1+1, 2+1 от 70 до 120 кв.м. В квартирах предусмотрены панорамные окна, с красивым видом на город.
Комплекс создан в ультрасовременном стиле из 7 блоков, с большой территорией закрытой территорией и развитой инфраструктурой.
Инфраструктура:
- открытый плавательный бассейн;
- открытая и закрытая парковка;
- открытая детская площадка;
- беседки;
- баскетбольная площадка;
- закрытый спортивный зал;
- кафе и рестораны;
- прогулочная зона;
- открытые и закрытые торговые точки.
Вокруг строящегося комплекса, находится много достопримечательностей и исторических памятников, а также развитая городская инфраструктура: кафе, бары, рестораны, магазины, торговые центры, аптеки, парки, больницы, школы.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Мы с гордостью предстовляем вам новый, современный комплекс класса люкс, в одном из самых экологически чистых районов Алании. Каргыджак. Каргыджак – живописный район, который расположен восточнее Алании. Для тех, кто ценит красивую природу, сосновые леса, чистый песчаный пляж, тишину и свежий горно – морской воздух советуем обратить внимание именно на этот район.Первая линия застраивается малоэтажными (четырех – пяти этажными ) современными комплексами, чуть далее от моря расположены комплексы вилл и таунхаусов. Панорамный завораживающий вид на море – будет радовать вас практически в каждом выбранном варианте в Каргыджаке. Этот район может похвастать набережной, на которой расположены беседки, спортивные тренажеры и детские площадки, на море можно найти немноголюдные чистые пляжи, в районе есть торговый центр, фермерский рынок. Oбщая площадь проекта 2 300 м2, состоит из одногоБлока, в котором будет располагаться 9 квартир. 3 квартиры 2+1, площадью 135 м23 квартиры 3+1, площадью 170 м21 квартира 3+1 (Пентхаус), площадью 150 м22 квартиры 4+1 (Пентхаус), площадью 220 м2 БассейнЗакрытый бассейнХамамСаунаФитнесс залОткрытый паркингДетская игровая площадкаИгровая комната (Play Station)БильярднаяНастольный теннисКафе7/24 охранаWi-fi
Компания Stay Property предлагает новые квартиры и бунгало на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 350 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.