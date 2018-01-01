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Exodus Hill Residence

Yaylali, Турция
от
€125,000
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15
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О комплексе

Exodus Hill Residence расположен в окружении природы, в самом динамично развивающемся районе Алании – в Махмутларе.Exodus Hill находится на одном уровне со знаменитым комплексом Azura Park и непосредственно по-соседству с самым первым комплексом в линейке Эксодус – Exodus Residence Mahmutlar. Жилой комплекс Exodus Hill состоит из двух 12-этажных блоков и, в общей сложности, 144 квартир.  Exodus Hill Residence расположен всего в 1 800 метрах от моря и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). Район Махмутлар – один из самых популярных у иностранцев районов Алании, активная и динамичная жизнь в котором не прекращается круглый год. Комплекс был построен в феврале 2023. Тихое место в густо застроенном Махмутларе, Аланья. Вид на море! Всё необходимое находится в пешей доступности. Идеальная локация в Алании для жизни и покупки под сдачу в аренду. Такая недвижимость в Махмутларе перевернет ваше понимание недорогой квартиры в новострое, ведь это полноценный комфорт класс. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Exodus Hill Residence
Yaylali, Турция
от
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