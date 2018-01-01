Авсаллар, Турция

от €165,000

Сдача в: 2023

Авсаллар на карт находиця в 35 км от Алании. Растояние до междуного аэропора Антали 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристические издания Авсаллар за роскошных песчаных князей, бекрайние хойние леса и мягкий климат. Кругый год в Асалларе отдыхают люди с всёх уголков земной площади. Погода в Авсалларе летом + 30o С в седнеме и + 15 о С зимой. Жилы комплексы Авсаллар занимают большууй прощадь и почти всют сирокую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхат круглий год. В Авсальларе находятся супермаркеты, обще и мишны лавки, эженедельно перходжы ринки, сервисы арен. На фермерском рынке вы должны быть уверены, что они не могут быть в восторге от останков. Через Авсаллар проходьят автобусы в народных центра Алани и Манавгата. Там вам будут порговы центры, кинотеатр, булинг, ночные клубы и изысканы рестораны с роскошными. Автобусные законы, как правило, как на народ, так и на основны улица Авсаллара. Для видёва клубы такси – достаточно нажать кнопку вьёт вашего дома. Район Авсаллар видбеинье люди и воследователи экологически чистой журнални. Квартиры в живых комплексах Авсалара ползутся видсоким спросом храдов и ророшо садду. Жилой комплекс будет состоянть из 2 клоков на 5 и 7 этажей. Достопны квадратиры планировкой 1 + 1, 2 + 1, дуплекс 2 + 1, дуплекс 3 + 1, Весего 50 квартир. Два вида блока объединены обчей територий и инфраструктурной. Для Житей и гостей резиденции Eden Garden на территории доткории: открыты и крэт. Автопарковка на территории, территория охраная охраная, с крогосуточным видеонан. Накало строителства – декабрь 2021 год. Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 год. Купите квартиру в Алании просто как Никогда. Кварталы на этапе строителства доступна княжество с беспроцентной расстрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначий завод 30%, остаточная сумма вносицяемми дэб. Кроме князей и хойны лесов, в Авсалларе доступны активны виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, славы по горным реке, погениг с аквалгот.