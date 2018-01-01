  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Инвестиционное предложение рядом с проектом Стамбульского канала

Инвестиционное предложение рядом с проектом Стамбульского канала

Аванос, Турция
от
€249,526
;
16
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает квартиры в Стамбуле – район Авджылар.Квартиры имеют планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 104 до 172 м2.Квартиры располагаются в Европейской части Стамбула.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€130,000
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Sirapinar Mahallesi, Турция
от
€247,549
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Шишли, Турция
от
€440,000
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся ЖК - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€115,000
Многоквартирный жилой дом Maltepe Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
от
€432,206
Вы просматриваете
Инвестиционное предложение рядом с проектом Стамбульского канала
Аванос, Турция
от
€249,526
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс AVSALLAR GARDEN 3
Жилой комплекс AVSALLAR GARDEN 3
Авсаллар, Турция
от
€116,495
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в элегантном комплексе, в экологически чистом районе со всемирно известным пляжем Инжекум.  Квартиры представлены современными планировками 1+1, 2+1. С отделкой «под ключ». В квартирах панорамные окна, откуда открывается потрясающий вид, также это обеспечивает естественное освещение квартир. В комплексе есть открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, крытая и открытая детская игровая площадка, чтобы приятно провести время. В шаговой доступности рынки, магазины, больницы, ветеринарные клиники, аптеки. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Авсаллар, Турция
от
€165,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Авсаллар на карт находиця в 35 км от Алании. Растояние до междуного аэропора Антали 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристические издания Авсаллар за роскошных песчаных князей, бекрайние хойние леса и мягкий климат. Кругый год в Асалларе отдыхают люди с всёх уголков земной площади. Погода в Авсалларе летом + 30o С в седнеме и + 15 о С зимой.   Жилы комплексы Авсаллар занимают большууй прощадь и почти всют сирокую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхат круглий год. В Авсальларе находятся супермаркеты, обще и мишны лавки, эженедельно перходжы ринки, сервисы арен. На фермерском рынке вы должны быть уверены, что они не могут быть в восторге от останков.   Через Авсаллар проходьят автобусы в народных центра Алани и Манавгата. Там вам будут порговы центры, кинотеатр, булинг, ночные клубы и изысканы рестораны с роскошными. Автобусные законы, как правило, как на народ, так и на основны улица Авсаллара. Для видёва клубы такси – достаточно нажать кнопку вьёт вашего дома.   Район Авсаллар видбеинье люди и воследователи экологически чистой журнални. Квартиры в живых комплексах Авсалара ползутся видсоким спросом храдов и ророшо садду.   Жилой комплекс будет состоянть из 2 клоков на 5 и 7 этажей. Достопны квадратиры планировкой 1 + 1, 2 + 1, дуплекс 2 + 1, дуплекс 3 + 1, Весего 50 квартир. Два вида блока объединены обчей територий и инфраструктурной.   Для Житей и гостей резиденции Eden Garden на территории доткории: открыты и крэт. Автопарковка на территории, территория охраная охраная, с крогосуточным видеонан. Накало строителства – декабрь 2021 год. Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 год.   Купите квартиру в Алании просто как Никогда. Кварталы на этапе строителства доступна княжество с беспроцентной расстрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначий завод 30%, остаточная сумма вносицяемми дэб.   Кроме князей и хойны лесов, в Авсалларе доступны активны виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, славы по горным реке, погениг с аквалгот.
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, 750 м до пляжа, Окурджалар, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, 750 м до пляжа, Окурджалар, Турция
Boztepe, Турция
от
€98,750
Агентство: TRANIO
В инфраструктуру входит: открытый бассейн, детская площадка, открытая парковка, сауна, фитнес и турецкая баня. Всего в проекте 20 квартир: Апартаменты с 1 спальней - 8 шт Апартаменты с 2 спальнями -8 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 1 шт Дуплекс-апартаменты с 4 спальнями - 1 шт Дуплекс-апартаменты с 5 спальнями - 2 шт 40% - первый взнос, рассрочка до конца строительства. Расположение и объекты поблизости Этот проект расположен в провинции Анталия, Аланья. Муниципалитет и район Окурджалар. Аэропорт Газипаша находится 65 км, и 85 км от аэропорта Анталии. Расстояние до пляжа 750 метров.
Realting.com
Перейти