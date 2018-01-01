Новые квартиры в спокойном и живописном районе Пендик, Стамбул

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 59 до 276 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Роскошные квартиры с потрясающим видом на горы.
Квартиры в современном жилом комплексе с развитой инфраструктурой. Планировкой 1+1 (47м2). Оформлены полностью в чистовой дизайнерской отделке и мебелью. Встроенный кухонный гарнитур и оборудованная ванна комната. С первоначальным взносом 30%.
Эти квартиры созданы для постоянного проживания и для успешной инвестиции.
В инфраструктуру комплекса входит:
-Открытый бассейн и крытый бассейн
- Зона барбекю
-Беседки
-Лаунж зоны
-Фитнес зал
-Сауна
-Парная
-Душевые
-Джакузи
-Детская комната
-Крытый паркинг с оборудованным местом электронной зарядки для электрокара.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
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Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
В пешей доступности вся социальная инфраструктура для комфортного проживания.
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PERLA - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Мерсин.
Тедже – один из самых востребованных районов Мерсина, который отлично подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха, ведь здесь отлично развита городская инфраструктура и транспортное сообщение. Из особенностей стоит выделить непосредственную близость к морю, благодаря чему из любой точки района можно оказаться на море за несколько минут.
Оснащение квартир:
- Kухонный гарнитур;
- Mебель в ванной комнате;
- Душевая кабина;
- Сантеxника;
- Mеталлическая входная дверь;
- Спутниковое телевидение.
Инфраструктура:
- Взрослый и детский открытый бассейн;
- Детская площадка;
- Беседка;
- Зона барбекю;
- Парковка.
Почему выгодно работать с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
- Поможем с переездом.
- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
- Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей.
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Предлагаются виллы с бассейнами, балконами и живописным видом на горы.
Окончание строительства - май 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная мебель с гранитной столешницей
Качественная сантехника
Качественное напольное покрытие
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном спокойном районе, недалеко от достопримечательностей, пляжа и старого города.