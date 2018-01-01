Новые апартаменты различных планировок на первой береговой

Махмутлар центр, Турция

от €278,186

158 м² 1

Сдача в: 2023

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Novita 10 Residence — новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Алания — Проект представляет собой один блок, который включает. Проект Novita 10 Residence находится в 250 м от моря. Каргыджак отличается великолепной природой, хорошей экологией, великолепным видом на горы, множеством банановых плантаций и фруктовых садов. Инфраструктура города развита довольно хорошо, сочетая восточный колорит с современным туризмом. В Каргыджаке есть небольшой центр, где находятся магазины, предлагающие товары повседневного спроса, а также рестораны и бары. По побережью и в парках установлены специальные тренажеры, доступные для всех желающих. По пятницам работает фермерский рынок, где продаются недорогие и экологически чистые овощи, фрукты. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА: - Открытый бассейн; - Крытый бассейн; - Детский бассейн; - Аквапарк; - Тренажерный зал; - Турецкий хамам; - Паровая комната; - Сауна; - Площадка для барбекю; - Беседка; - Игровая площадка; - Игровая комната. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!