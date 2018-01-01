Новые апартаменты различных планировок на первой береговой

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 48 до 72 м2. Расстояние до моря 70 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке – отличное вложение денег.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 46,5 до 145 м2.Расстояние до моря 1100 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе. Данный район отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи.Для детей всех возрастов представлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Novita 10 Residence — новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Алания — Проект представляет собой один блок, который включает.
Проект Novita 10 Residence находится в 250 м от моря. Каргыджак отличается великолепной природой, хорошей экологией, великолепным видом на горы, множеством банановых плантаций и фруктовых садов. Инфраструктура города развита довольно хорошо, сочетая восточный колорит с современным туризмом. В Каргыджаке есть небольшой центр, где находятся магазины, предлагающие товары повседневного спроса, а также рестораны и бары. По побережью и в парках установлены специальные тренажеры, доступные для всех желающих. По пятницам работает фермерский рынок, где продаются недорогие и экологически чистые овощи, фрукты.
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА:
- Открытый бассейн;
- Крытый бассейн;
- Детский бассейн;
- Аквапарк;
- Тренажерный зал;
- Турецкий хамам;
- Паровая комната;
- Сауна;
- Площадка для барбекю;
- Беседка;
- Игровая площадка;
- Игровая комната.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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- Покажем объект лично в Турции или онлайн.
- Поможем с получением статуса резидента.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и Босфор.
Резиденция располагает террасой на крыше, бассейном, сауной и хамамом, фитнес-центром, ресторанами и кафе, парковкой, детской площадкой, спа-зоной.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 4 минуты
Станция метробуса - 4 минуты
Больница - 7 минут
Новый аэропорт Стамбула - 35 минут