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Новые апартаменты различных планировок на первой береговой

Аванос, Турция
от
€210,000
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О комплексе

Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 48 до 72 м2. Расстояние до моря 70 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке – отличное вложение денег.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты различных планировок на первой береговой
Аванос, Турция
от
€210,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 46,5 до 145 м2.Расстояние до моря 1100 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе. Данный район отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи.Для детей всех возрастов представлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Novita 10 Residence
Жилой комплекс Novita 10 Residence
Махмутлар центр, Турция
от
€278,186
Площадь 158 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Novita 10 Residence — новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Алания — Проект представляет собой один блок, который включает. Проект Novita 10 Residence находится в 250 м от моря. Каргыджак отличается великолепной природой, хорошей экологией, великолепным видом на горы, множеством банановых плантаций и фруктовых садов. Инфраструктура города развита довольно хорошо, сочетая восточный колорит с современным туризмом. В Каргыджаке есть небольшой центр, где находятся магазины, предлагающие товары повседневного спроса, а также рестораны и бары. По побережью и в парках установлены специальные тренажеры, доступные для всех желающих. По пятницам работает фермерский рынок, где продаются недорогие и экологически чистые овощи, фрукты. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА: - Открытый бассейн; - Крытый бассейн; - Детский бассейн; - Аквапарк; - Тренажерный зал; - Турецкий хамам; - Паровая комната; - Сауна; - Площадка для барбекю; - Беседка; - Игровая площадка; - Игровая комната. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!  
Жилой комплекс Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция
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от
€1,07 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и Босфор. Резиденция располагает террасой на крыше, бассейном, сауной и хамамом, фитнес-центром, ресторанами и кафе, парковкой, детской площадкой, спа-зоной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 4 минуты Станция метробуса - 4 минуты Больница - 7 минут Новый аэропорт Стамбула - 35 минут
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