Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1.Площадь апартаментов от 65 до 70 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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CML SILVER PAYALLAR - новый жилой комплекс в районе Паяллар от застройщика EREL İNŞAAT.
Район Паяллар тянется от моря до гор примерно на 6 км. Находится он в 14 км от центра Алании. С западной стороны от Паяллара хвойные леса и район Тюрклер, с востока - туристический и очень современный район Конаклы.
Инфраструктура:
- Открытый плавательный бассейн;
- Фитнес-центр;
- Сауна;
- СПА;
- Детская площадка.
Оснащение квартир:
- Ламинат;
- Подвесной потолок;
- Стальная дверь;
- Душевая кабина;
- Санузел;
- Сигнализация.
Расположение:
- 30 км до центра Аланьи;
- 95 км до аэропорта Анталии;
- 200 м до моря.
В пешей доступности остановки общественного транспорта, супермаркеты, рестораны, аптеки.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Проект занимает площадь 2 902 м2. Он состоит из 2 корпусов, 115 квартир, 1+1 и ,2+1 квартиры стандартной планировки и 2+1, 3+1, 4+1 пентхаусы. Жилой комплекс находится в 900 метрах от центра Алании и всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Клеопатры. Спортзал Турецкая баня Сауна Массажный кабинет Детская игровая площадка Беседка для отдыха Подземная парковка Аквапарк Открытый бассейн Закрытый бассейн Зона барбекю Сад Кафе Бар Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Искусственный водопад Прогулочные дорожки Игровая комната Детский бассейн Лифты в каждом блоке Жилой комплекс сдан в эксплуатацию в 2020 г.
Квартира в современном жилом комплексе вблизи от моря, в районе Оба.
Район Оба расположен близко к центру Алании и знаменит частными школами и колледжами.
Квартиры представлены: планировка 1+1 и 2+1 (52 - 146 кв.м.). Квартиры сдаются в чистовой отделке, включающей керамогранитные напольные покрытия, систему подогрева полов, встроенную мебель на кухнях, столешницы из натурального гранита, гарнитуры в ванных комнатах, брендовую сантехнику, душевые кабины из закаленного стекла, качественные межкомнатные и входные двери.
Комплекс богат собственной инфраструктурой: открытый и закрытый бассейны, спортивные и игровые площадки, теннисный корт, детская игровая комната и детская площадка, собственный сад, открытая парковка, СПА, зона барбекю. Генератор.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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