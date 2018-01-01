  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул

Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул

Аванос, Турция
от
€162,500
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1.Площадь апартаментов от 65 до 70 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и фитнес-центром в живописном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€289,806
Жилой комплекс PANORAMA ICON
Мерсин, Турция
от
€95,000
Жилой квартал Комплекс, которыый подарит вам возможности для любых видов отдыха
Yaylali, Турция
от
€127,000
Жилой квартал Проект с превосходным расположением вблизи пляжа Клеопатра
Tirilar Mahallesi, Турция
от
€160,110
Жилой комплекс BLANC
Авсаллар, Турция
от
€75,000
Вы просматриваете
Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул
Аванос, Турция
от
€162,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс CML SILVER PAYALLAR
Жилой комплекс CML SILVER PAYALLAR
Payallar, Турция
от
€95,000
Площадь 57–104 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! CML SILVER PAYALLAR - новый жилой комплекс в районе Паяллар от застройщика EREL İNŞAAT. Район Паяллар тянется от моря до гор примерно на 6 км. Находится он в 14 км от центра Алании. С западной стороны от Паяллара хвойные леса и район Тюрклер, с востока - туристический и очень современный район Конаклы. Инфраструктура: - Открытый плавательный бассейн; - Фитнес-центр; - Сауна; - СПА; - Детская площадка. Оснащение квартир: - Ламинат; - Подвесной потолок; - Стальная дверь; - Душевая кабина; - Санузел; - Сигнализация. Расположение: - 30 км до центра Аланьи; - 95 км до аэропорта Анталии; - 200 м до моря. В пешей доступности остановки общественного транспорта, супермаркеты, рестораны, аптеки. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 600 метрах от пляжа
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 600 метрах от пляжа
Tirilar Mahallesi, Турция
от
€359,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Проект занимает площадь 2 902 м2. Он состоит из 2 корпусов, 115 квартир, 1+1 и ,2+1  квартиры стандартной планировки и 2+1, 3+1, 4+1 пентхаусы. Жилой комплекс находится  в  900 метрах от центра Алании и всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Клеопатры.     Спортзал Турецкая баня Сауна Массажный кабинет Детская игровая площадка Беседка для отдыха Подземная парковка Аквапарк Открытый  бассейн Закрытый бассейн Зона барбекю Сад Кафе Бар Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Искусственный водопад Прогулочные дорожки Игровая комната Детский бассейн Лифты в каждом  блоке Жилой комплекс  сдан в эксплуатацию в 2020 г.  
Жилой комплекс River Panorama
Жилой комплекс River Panorama
Каракокали, Турция
от
€188,000
Площадь 52–146 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартира в современном жилом комплексе вблизи от моря, в районе Оба. Район Оба расположен близко к центру Алании и знаменит частными школами и колледжами. Квартиры представлены: планировка 1+1 и 2+1 (52 - 146 кв.м.). Квартиры сдаются в чистовой отделке, включающей керамогранитные напольные покрытия, систему подогрева полов, встроенную мебель на кухнях, столешницы из натурального гранита, гарнитуры в ванных комнатах, брендовую сантехнику, душевые кабины из закаленного стекла, качественные межкомнатные и входные двери. Комплекс богат собственной инфраструктурой: открытый и закрытый бассейны, спортивные и игровые площадки, теннисный корт, детская игровая комната и детская площадка, собственный сад, открытая парковка, СПА, зона барбекю. Генератор. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Realting.com
Перейти