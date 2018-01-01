Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул

Каракокали, Турция

от €188,000

52–146 м² 2

Сдача в: 2023

Квартира в современном жилом комплексе вблизи от моря, в районе Оба. Район Оба расположен близко к центру Алании и знаменит частными школами и колледжами. Квартиры представлены: планировка 1+1 и 2+1 (52 - 146 кв.м.). Квартиры сдаются в чистовой отделке, включающей керамогранитные напольные покрытия, систему подогрева полов, встроенную мебель на кухнях, столешницы из натурального гранита, гарнитуры в ванных комнатах, брендовую сантехнику, душевые кабины из закаленного стекла, качественные межкомнатные и входные двери. Комплекс богат собственной инфраструктурой: открытый и закрытый бассейны, спортивные и игровые площадки, теннисный корт, детская игровая комната и детская площадка, собственный сад, открытая парковка, СПА, зона барбекю. Генератор. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!