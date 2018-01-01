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Масштабный новый проект возле университета в Аланье - район Кестель

Аванос, Турция
от
€180,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 156 м2. Расстояние до моря 2200 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается. Здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи.Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет.В соседнем районе Махмутлар и в центре Аланьи есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Масштабный новый проект возле университета в Аланье - район Кестель
Аванос, Турция
от
€180,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Prime Stone - новый проект в Газипаше c отличной локациейЖилой комплекс находится в районе Pazarcı в 150 м от главной улицы, которая ведет к центру города и пляжу Селинус. Расстояние до моря и центра города одинаковое - 1,4 км.В першей доступности много магазинов, ресторанов и кафе. Также недалеко набережная реки, недавно обустроенная муниципалитетом и засаженная фруктовыми деревьями. Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7.В проекте представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1.Пляж в Газипаша отличается широкой береговой линией и отсутствием оживленной трассы D-400 вдоль моря. В Газипаша мало отелей, здесь нет большого потока туристов, при этом много красивых мест для отдыха — бухты в скалах, уникальный пляж с каменными бассейнами. В Газипаша выращивают фрукты и овощи, здесь чистая экология и нет вредных производственных предприятий.
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Алания, Турция
от
€200,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, турецкой баней, сауной и джакузи, фитнес-центром, зоной барбекю, барами, парковкой, беседкой, детской площадкой, кинотеатром, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30 сентября 2023 года. Особенности квартир Центральная спутниковая система Пластиковые окна с двойным остеклением Стальная входная дверь Плиточный пол Кондиционеры Кухонная мебель Гранитная столешница Полы с подогревом Душевые кабины Электрические водонагреватели Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении лесов, рядом с новой больницей, торговыми центрами и станцией метро. Пляж - 1,5 км Центр города Аланья - 3 км Ближайший аэропорт - 35 км Аэропорт Антальи - 125 км
Жилой комплекс Новый инвестиционно привлекательный проект в Стамбуле
Жилой комплекс Новый инвестиционно привлекательный проект в Стамбуле
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