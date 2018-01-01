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Двухкомнатные апартаменты в масштабном комплексе

Yaylali, Турция
от
€239,000
;
16
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 68 м2, а расстояние до пляжа 600 метров.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Antares Koru Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строительства и уровнем пятизведочного отеля! Богатая инфраструктура комплекса сделает ваш отдых и проживание максимально комфортными! Комплекс расположен на площади 5500м2, состоит из 2 блоков 10 этажей, и имеет 96 квартир.Расположен в инвестиционно привлекательном городе Газипаша. Месторасположение выделяется наличием богатой зелени среди Таврских гор! Город имеет богатую историю. Одним из плюсов города является близкое расположение аэропорта и высокий спрос аренды! Характеристики квартиры: - Кухонный гарнитур - Полностью укомплектованный санузел - Напольное покрытие из керамогранита - Скрытое светодиодное освещение в потолках - Звуко- и теплоизолированные окна с алюминиевым профилем - Качественные деревянные двери для комнат - Стальная входная дверь - Система кабельного спутникового телевидения Комплекс имеет очень развитую инфраструктуру: открытый плавательный бассейн, детский бассейн, зона отдыха и загара, BBQ зона, детская площадка, мурльтикорт, лобби с бильярдным столом, Спа, турецкий хамам, сауна, римская парная, релакс зоны, массажные кабинеты, фитнес, беспроводной Интернет (Wi-Fi) на территории, спутниковое ТВ, генератор, парковка, круглосуточная система видеонаблюдения. Расстояние: - Море и пляж:2,3м - Аэропорт :3,5 км - Центр Газипаши:1 км - Аланья :35 км Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба, Аланья
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба, Аланья
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 48 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для детей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс BEYTTURK ORMAN PROJECT
Жилой комплекс BEYTTURK ORMAN PROJECT
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Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Beytturk Orman — это уникальный и востребованный жилой проект, предлагающий на продажу элегантные квартиры от 1+1 до 4+1 в Ялова. Эти невероятные апартаменты предоставят вам захватывающий вид на лес с одной стороны и великолепный вид на Мраморное море с другой. Инфраструктура: - 24-часовая охрана; - сад; - открытый бассейн; - ресторан; - подземная парковка. Уникальное расположение Beytturk Orman Apartments также позволяет жильцам иметь легкий и быстрый доступ к основным достопримечательностям города. Эти удивительные апартаменты находятся всего в нескольких шагах от главной улицы и близко к ресторанам, кафе, магазинам, а также торговым центрам. Ялова - лучший выбор для тех инвесторов, которые ищут доступную недвижимость с большим приростом капитала. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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