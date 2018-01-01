Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 8+2.Площадь апартаментов от 135 до 543 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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SUR CADDE ETABI - комплекс, расположенный в Анталии, в одном из самых развитых районов Кепез. Комплекс спроектирован по принципу ""город в городе"".
В Комплексе будет вся необходимая инфраструктура, множество зеленых и прогулочных зон, зон для занятия спортом, детские площадки. Также неподалеку располагается множество школ, мед. учреждений, кафе, ресторанов, супермаркетов. С данного комплекса очень просто добраться до всех районов Анталии.
Расположение:
- 5км до побережья моря
- 6 км до центра Анталии
- 17 км до аэропорта
- 2 км до ТЦ
Кепез - это район с очень развитой инфраструктурой. Он занимает самую большую площадь в Анталии. На территории Кепеза довольно большое количество хороших клиник.
Транспортная инфраструктура района Кепез очень хорошо развита, на территории Кепеза находится автовокзал и по всей территории Кепеза протянута ветка наземного метро, которая идет до Lara , аэропорта и скоро будет протянута в Коньяалты. На территории района Кепез расположено много торговых центров. Также здесь очень популярны субботние базары.
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Добро пожаловать в вашу новую жизнь в Алании! Эта квартира в Алании, Тосмур с бассейном и большим средиземноморским ландшафтным садом находится недалеко от многих ресторанов, турецкой бани и в 400 метрах от пляжа. Эксклюзивная квартира, расположенная недалеко от Алании, находится на пути к популярной реке Дим, рядом с которой есть много рыбных ресторанов на реке, где вы можете отведать рыбу только что пойманную на реке, искупаться и просто отлично провести время! Хорошо управляемый жилой комплекс имеет круглосуточную охрану, лифт, садовника, детскую площадку, детский бассейн. Квартира 62 кв.м. и расположена на втором этаже, южная сторона. Солнечный балкон и вид на реку Димчай, район Кестель и центр Тосмура. Уютная квартира имеет одну спальню, ванную комнату и гостиную с кухней открытого плана, которая выходит на балкон. КондиционерДомофон Качественная плитка на полахПолностью отделанная плиткой ванная комнатаВодонагревательИнтернетТелеканалыЛифт