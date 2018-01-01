  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул

Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул

Бейкоз, Турция
от
€1,33 млн
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейкоз.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 8+2.Площадь апартаментов от 135 до 543 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Бейкоз, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Алании, Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€124,000
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Паяллар - Алания
Аванос, Турция
от
€94,000
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Каракокали, Турция
от
€185,000
Жилой комплекс Новый современный комплекс в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€145,000
Жилой комплекс Новый проект в хорошей локации - район Оба, Алания
Алания, Турция
от
€159,000
Вы просматриваете
Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул
Бейкоз, Турция
от
€1,33 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Оба - Алания
Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€150,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс 1207 PRESTIGE
Жилой комплекс 1207 PRESTIGE
Koyunlar, Турция
от
€127,615
Площадь 48–67 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. SUR CADDE ETABI - комплекс, расположенный в Анталии, в одном из самых развитых районов Кепез. Комплекс спроектирован по принципу ""город в городе"". В Комплексе будет вся необходимая инфраструктура, множество зеленых и прогулочных зон, зон для занятия спортом, детские площадки. Также неподалеку располагается множество школ, мед. учреждений, кафе, ресторанов, супермаркетов. С данного комплекса очень просто добраться до всех районов Анталии. Расположение: - 5км до побережья моря - 6 км до центра Анталии - 17 км до аэропорта - 2 км до ТЦ Кепез - это район с очень развитой инфраструктурой. Он занимает самую большую площадь в Анталии. На территории Кепеза довольно большое количество хороших клиник. Транспортная инфраструктура района Кепез очень хорошо развита, на территории Кепеза находится автовокзал и по всей территории Кепеза протянута ветка наземного метро, которая идет до Lara , аэропорта и скоро будет протянута в Коньяалты. На территории района Кепез расположено много торговых центров. Также здесь очень популярны субботние базары. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой квартал Уютная квартира в Алании рядом с пляжем,Тосмур
Жилой квартал Уютная квартира в Алании рядом с пляжем,Тосмур
Каракокали, Турция
от
€118,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Добро пожаловать в вашу новую жизнь в Алании! Эта квартира  в Алании, Тосмур с бассейном и большим средиземноморским ландшафтным садом находится недалеко от многих ресторанов, турецкой бани и в 400 метрах от пляжа. Эксклюзивная квартира, расположенная недалеко от Алании, находится на пути к популярной реке Дим, рядом с которой есть много рыбных ресторанов на реке, где вы можете отведать рыбу только что пойманную на реке, искупаться и просто отлично провести время!  Хорошо управляемый жилой  комплекс имеет круглосуточную охрану, лифт, садовника, детскую площадку, детский бассейн.  Квартира 62 кв.м. и расположена на втором этаже, южная сторона. Солнечный балкон и вид на реку Димчай, район Кестель и центр Тосмура. Уютная квартира имеет одну спальню, ванную комнату и гостиную с кухней открытого плана, которая выходит на балкон.   КондиционерДомофон Качественная плитка на полахПолностью отделанная плиткой ванная комнатаВодонагревательИнтернетТелеканалыЛифт
Realting.com
Перейти