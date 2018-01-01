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Престижный ЖК на побережье Мраморного моря в Стамбуле

Cami Mahallesi, Турция
от
€246,600
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15
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 3+2, 4+2.Площадь апартаментов от 124 до 256 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Cami Mahallesi, Турция

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Престижный ЖК на побережье Мраморного моря в Стамбуле
Cami Mahallesi, Турция
от
€246,600
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Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Недвижение в Алании: квартира от застройщик в Обе Жилой комплекс располагется в районе – самом развитом районе Алании. В целом, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в суде, в суде, в суде. Обуви в соответствии с принципом города Жителства за Его Клизость к Центру и Хороши. В централной истории, районные, средние и исторические, каканы и рестораны, как с месной, так и эвропейской. Возле горные состочени отели горского типа, куда любять приездные на истодейские туристы. В Обе часто селяця европейцы. Уже боле 20 лет незащищенных видов от района отдыхайха и погоня. Несоответствие несколько лет, это район популец популярной и у Жителя СНГ. Жилой комплекс находитсья на учистке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых клоков на 72 квартиры.  Расстояние до морья 2,5 км. На територии комплекса находяйская компания, инфраструктура и парковка. ПО ПЕРИМТРУ КОМПЛЕКСА УСТАНОВЛЕНА СЕТЕМА КРУГЛОСУЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, Доступ на Территорию по Код. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собстворено можно сразу зе. В жилом году до сих пор 1, + 1, 1> 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 <TAGen>. В дуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей курье будеет установлема постогрева полов, в квартирах 2 + 1. Инфраструктура комплекса: Сервисный автобус до моей жизни комителье комплекса Летний Бассейн с Аквагорками в Саду Беседки Площадки для барбекю Корт для тенниса, баскетбола, волейбола Детская прощадка Парковка на 62 автомобиля СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зана отдыха Фитнес Салон Кинотеатр Игровая комната для дете Комната для отдыха Фундамент и крёша комплекса имит дополнителюную гидроизоляцию, то бы избежать повятнои вл. Купите квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройчика с первоначальным восносом 40% до юня 2023 года. Менеджеры компании Алании Инвестиции не толок подвидберут да вас видне квари.  
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Жилой комплекс Комплекс в новом центре города - район Бейликдюзю
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 95 до 149 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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