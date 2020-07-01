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Инвестиционный проект в самом красивом месте района Кадыкёй

Мраморноморский регион, Турция
от
€290,000
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй. В жилом комплексе представлены квартиры 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 58,79 до 113,03 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Инвестиционный проект в самом красивом месте района Кадыкёй
Мраморноморский регион, Турция
от
€290,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Zera Panorama 2
Жилой комплекс Zera Panorama 2
Махмутлар центр, Турция
Цена по запросу
Площадь 38 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Застройщик: Zera Homes
Новые апартаменты в Махмутларе на любой вкус, с отличной локацией, по очень привлекательным ценам. Махмутлар пользуется все большей популярностью у иностранных покупателей турецкой недвижимости, тех кто намерен жить комфортно, но в то же время вдали от городской суеты и бешеного трафика. Хотим Вам представить наш новый, отличный проект в центре района Махмутлар в элитном жилом комплексе Zera Panorama 2, расположенный в прекрасном живописном месте, всего в 450 метрах от Средиземного моря. Высокое качество строительства и отделки, шикарная современная инфраструктура комплекса, в доступности все городские удобства для комфортной жизни и отдыха, большое количество магазинов и супермаркетов, кафе и ресторанов, зелёных парков, фонтанов и детских площадок. Недалеко находится почта, банки, школа, больница, два раза в неделю приезжает большой базар, с очень низкими ценами, но высочайшим качеством фермерской продукции. Имеется так же центр русской культуры, где вы и ваши дети найдут себе занятия по интересам. А шикарная набережная Махмутлара, заслуженно пользуется любовью и популярностью у всех жителей и гостей курорта. Сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести квартиру вашей мечты в Турции, в рассрочку на 12 месяцев, оплатив первоначальный взнос - всего 30% от стоимости квартиры, а остальные взносы, делать в течение 12 месяцев. Дата начала строительства комплекса 01.07.2020, а дата окончания 01.08.2021. Шикарный проект Zera Panorama 2, будет состоять из одного 5-ти этажного здания и занимать территорию 650 кв.м. В доме будут находиться в общей сложности 21 квартир различного метража и планировки на любой вкус. Предлагаются апартаменты с различными планировками, площадью от 37,5 кв. метров до 161 кв.метров. Уютные квартиры 1+1: от 37,5 кв.м до 63 кв.м. Просторные квартиры 2+1: от 87 кв.м до 126 кв.м. Шикарные дуплексы 2+1: от 87 кв.м до 111 кв.м. Дуплексы 3+1: от 117 кв.м до 161 кв.м. Все апартаменты располагают кухней открытого плана, совмещённой с гостиной, спальнями от одной и до трёх, в зависимости от метража, санузлом или несколькими, балконами и террасами. И будут оснащены всем необходимым оборудованием, самого высокого качества. В кухонной зоне будут установлены высококачественные гарнитуры, с поверхностью из натурального камня, установлена вся самая современная сантехника, в санузлах душевые кабины и зеркала, а так же водонагреватель. Оригинальные подвесные потолки и точечные светильники, будут смонтированы во всех квартирах комплекса. Полы во всех квартирах будут выполнены из натуральных материалов, гранитной и керамической плитки, а так же ламината. Панорамные окна пвх с двойным остеклением, стальные входные двери, стильные межкомнатные, т.е в стоимость входит полная чистовая отделка и описанное оснащение квартиры. Из всех квартир с просторных балконов и террас, открываются красивые виды на горы, море и окрестности. Будущим владельцам, останется только выбрать текстиль, мебель и предметы домашней утвари. А в этом вам могут помочь менеджеры по постпродажному сервису нашей компании. А так же, помочь заказать трансфер из аэропорта и в аэропорт, застраховать вашу квартиру и вас, оформить вам медицинскую страховку. https://www.zerahomes.com/ru/uslugi Отдельно стоит описать инфраструктуру комплекса. Здесь всё создано для вашего комфорта, безопасности и удовольствия. На зелёной ухоженной территории расположен большой плавательный бассейн с зонтиками и шезлонгами, детский бассейн, зона барбекю и отдыха. В здании комплекса будет расположен фитнес-зал, а так же сауна. Поторопитесь приобрести эти апартаменты в Турции, по самым низким ценам, на этапе строительства, а наша компания с удовольствием вам в этом поможет. Вы останетесь довольны выбором. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы в любое время к Вашим услугам! Мы поможем Вам купить квартиру в Алании!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и спортивными площадками, Алтынташ, Турция
Altintas, Турция
от
€183,041
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает подземной парковкой, крытым и открытым бассейнами, баром у бассейна, фитнес-центром, спа-зоной, теннисным кортом, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Кондиционеры Встроенная кухня Кухонная бытовая техника (плита, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Аэропорт – 10 минут Море – 10 минут Торговый центр – 15 минут
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Alsancak Mahallesi, Турция
Цена по запросу
Площадь 73–233 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ Измира на берегу Эгейского моря! Проект состоит из 4 корпусов, и включает более 1000 квартир с видом на Измирский залив, а также коммерческие помещения. Площадь квартир: 56 - 234 M2. Планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 На территории: открытый/крытый/детский бассейны, детские площадки, прогулочные дорожки, открытые спортивные площадки, школа, магазины, кафе, террасы для загара, футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, теннисный корт и мн др Расположение: Измир, Конак центральный престижный район города, деловой и культурный центр Измира, с отличной транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Рядом: метро, стадион, парк, набережная, государственная больница, трамвайная станция, культурный центр, парк, университет, школы. Расстояния: Частная больница Гази: 1,1 км Медицинская больница Измира: 2,8 км Частная средняя школа Святого Иосифа в Измире: 1,6KM Аэропорт Аднан Мендерес 20 км Средняя школа Намика Кемаля: 1,9 км Эгейский университет: 1,9 км На территории ЖК также строиться государственная школа. Трамвайная остановка стадиона “Алсанджак”: 400 м Станция Алсанджак: 1,2 км Проект предлагает различные варианты квартир, варьирующиеся от 2 + 1 до 4 + 1 типов, которые могут удовлетворить потребности каждой современной семьи
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