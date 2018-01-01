Новый инвестиционный проект в центре популярного района Махмутлар

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 56 до 125 м2. Расстояние до моря 750 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
CEYLİFE - это элитный малоэтажный современный кондоминиум, расположенный в Avsallar, 07410 Аланья/Анталия, в популярном районе, прямо у пляжа Инжекум!
Авсаллар - один из красивейших районов,тихий, прекрасно развит, расположен в 25 км от Аланьи!
Кондоминиум разместился на площади в 849,90 м2 и вмещает в себя 17 квартир в ультрамодном дизайне.
Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море.
Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты.
Помимо спокойной повседневной жизни на природе, этот район считается привлекательным с точки зрения инвестиций.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Открытый бассейн
- Сауна
- Генератор
- Фитнес
- Открытая детская площадка
- Баскетбол
- Теннисный корт
- Камелия
- Барбекю
- Парковка
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Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом.
Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками.
Окончание строительства - май 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 800 метров
Аэропорт Стамбула - 33 км
Станция метро - 1,5 км
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Аланья — самый красивый район Анталии с ее прекрасной природой и пляжами, уютными кафе, барами и старинным замком Аланьи, который является одним из самых важных аспектов туристов.
Вы можете наслаждаться волшебным замком и видом на горы, особенно ночью. Вечернее освещение создает романтическую атмосферу и ощущение мистического прикосновения. Пейзаж настолько хорош, что добраться до гор с моря можно, проехав всего несколько километров.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- аквапарк;
- площадка для барбекю;
- бильярдная;
- детская площадка;
- комната развлечений;
- фитнес;
- крытый бассейн с подогревом;
- массажный кабинет;
- мини гольф;
- открытая парковка;
- джакузи;
- детская площадка;
- пинг-понг;
- соляная комната;
- сауна;
- зоны отдыха;
- паровая комната;
- бассейн;
- теннисный корт;
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
Расстояние до моря: 1,5 км.;
Расстояние до больницы: 1 км.;
Расстояние до центра: 3 км.;
Расстояние до аэропорта: 35 км.;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!