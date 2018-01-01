  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Квартиры с видом на Принцевые острова в азиатской части Стамбула

Квартиры с видом на Принцевые острова в азиатской части Стамбула

Мраморноморский регион, Турция
от
€343,500
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Картал. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 58 до 367 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый ЖК возле всей социальной инфраструктуры района Бююкчекмедже
Аванос, Турция
от
€206,000
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€525,600
Жилой комплекс Жилой комплекс премиум-класса на 1 береговой линии в районе Кестель
Аванос, Турция
от
€305,000
Резиденция Новый инвестиционный комплекс в Газипаша
Yaylali, Турция
от
€128,000
Жилой квартал Полностью меблированная квартира прямо на берегу моря в Алании
Махмутлар центр, Турция
от
€125,000
Вы просматриваете
Квартиры с видом на Принцевые острова в азиатской части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€343,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Измит, Турция
от
€85,330
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.  Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты.  В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.
Жилой комплекс Hayat Heaven Residence
Жилой комплекс Hayat Heaven Residence
Инжекум, Турция
от
€98,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
С радостью представляем наш новый строительный проект уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции!При покупке квартиры на стадии строительства работает система 0% рассрочки по удобному индивидуальному графику оплат.До пляжа - 1,4 км. На пляж будет ходить регулярный трансфер.Комплекс находится в перспективном районе, Авсаллар считается зеленым пригородом Аланьи. Здесь есть вся социальная и туристическая инфраструктура, как для отдыха у моря и на природе, так и для постоянного проживания в Турции. В Авсалларе лучшие пляжи, уникальная бухта в окружении леса.С балконов и окон открываются виды на сосновые рощи и современную застройку, море с верхних этажей. Завершение строительства: сентябрь 2023. 
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Goeltuerkbuekue, Турция
от
€1,59 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные функциональные виллы с садами и бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Камин Стальная дверь Раздвижные алюминиевые окна с электрическими жалюзи и москитными сетками Генератор Резервуар для воды Кондиционеры Daikin Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Древней Карией. Центр Бодрума - 15 минут Центр Ялыкавака - 12 минут Аэропорт Бодрума - 35 минут Море - 400 метров Гавань - 400 метров
Realting.com
Перейти