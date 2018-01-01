Квартиры с видом на Принцевые острова в азиатской части Стамбула

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Картал. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 58 до 367 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью 63000 м2 в районе Картепе / Коджаэли и состоит из 19 блоков, 1061 квартиры и 37 коммерческих площадей.
Мы удовлетворяем ваши предпочтения, предлагая варианты апартаментов от 1 +1 до 4 +1, а также двухуровневые апартаменты с садом, двухуровневые апартаменты с террасой и обычные апартаменты.
В рамках проекта мы повышаем уровень вашей жизни в таких сферах общественной деятельности, как открытая парковка, хаммам, сауна, фитнес, крытый / открытый бассейн, детские игровые площадки и места для проведения мероприятий.
С радостью представляем наш новый строительный проект уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции!При покупке квартиры на стадии строительства работает система 0% рассрочки по удобному индивидуальному графику оплат.До пляжа - 1,4 км. На пляж будет ходить регулярный трансфер.Комплекс находится в перспективном районе, Авсаллар считается зеленым пригородом Аланьи. Здесь есть вся социальная и туристическая инфраструктура, как для отдыха у моря и на природе, так и для постоянного проживания в Турции. В Авсалларе лучшие пляжи, уникальная бухта в окружении леса.С балконов и окон открываются виды на сосновые рощи и современную застройку, море с верхних этажей. Завершение строительства: сентябрь 2023.
Предлагаются комфортабельные функциональные виллы с садами и бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина)
Сантехника Duravit
Камин
Стальная дверь
Раздвижные алюминиевые окна с электрическими жалюзи и москитными сетками
Генератор
Резервуар для воды
Кондиционеры Daikin
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Древней Карией.
Центр Бодрума - 15 минут
Центр Ялыкавака - 12 минут
Аэропорт Бодрума - 35 минут
Море - 400 метров
Гавань - 400 метров