Инвестиционный проект в экологически чистом районе Авсаллар

Авсаллар, Турция

от €140,000

Сдача в: 2022

Жилой комплекс класса Люкс располагается в живописном пригороде Алании, Авсаллар. Семиэтажное здание занимает территорию в 2300 кв.м., всего в него входит 49 квартир разной планировки. В квартирах сделан ремонт, есть встроенная бытовая техника. система отопления и прекрасный вид на Средиземное море. ЖК, предлагает несколько вариантов апартаментов: Квартиры 1+1, площадью 54,5−55,5 кв. м; Квартиры 2+1, площадью 76.5 кв. м; Пентхаус 2+1 дуплекс, площадью 110 кв. м; Пентхаус 3+1 дуплекс, площадью 150 кв. м. ЖК находиться в непосредственной близости от соснового леса, что делает воздух здесь волшебным. В шаговой доступности есть все необходимое: магазины, бары, кафе, образовательные учреждения, больница, парки и многое другое. Известный пляж Инжекум, который награжден Голубым флагом за чистоту, располагается в 15 минутах ходьбы от комплекса. До туристического центра Алании можно добраться на общественном транспорте всего за 10 минут. На огромной территории комплекса есть все для комфортной жизни на берегу моря. Здесь есть цветущий сад, открытый бассейн, ресторан, тренажерный зал, сауна и баня, детская площадка и другие необходимые услуги. На нижним этаже будет организован ресепшн с консьержам который поможет вам с любыми вопросами от бытовых до личных просьб. Инфраструктура: Зеленые проулочки и сад Открытый бассейн Услуги консьержа Кафе-бар Закрытый бассейн Фитнес-центр Турецкая баня, сауна, парная Массажный кабинет Кинозал Бесплатный Wi-Fi Спутниковое телевидение Игровая комната Беседка и зона барбекю Резервный генератор Закрытая парковка Камеры видеонаблюдения Регулярный трансфер до пляжа