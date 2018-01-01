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Новый проект в районе Клеопатра - Алания

Алания, Турция
от
€238,400
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9
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 69 до 196,95 квадратных метров. Расстояние до моря 150 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новый проект в районе Клеопатра - Алания
Алания, Турция
от
€238,400
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 272 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Резиденция Vadi Istanbul Homes Next to Belgrade Forest
Резиденция Vadi Istanbul Homes Next to Belgrade Forest
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€958,532
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Это проект смешанного использования, расположенный в Сариере, одном из самых выдающихся районов Стамбула и элитных населенных пунктов, с привлекательным инвестиционным потенциалом. Более того, это самая северная точка Стамбула, соседняя с Босфором на европейской стороне. Главной особенностью проекта является его стратегическое центральное расположение рядом со всеми важными объектами города. На самом деле, проект находится очень близко к знаменитому торгово-развлекательному центру Vadi Istanbul. Кроме того, он находится недалеко от Белградского леса, предлагая тем самым спокойную природную среду и приятный вид. Кроме того, этот проект может стать лучшим выбором для студентов благодаря близости к некоторым лучшим университетам Стамбула, таким как Стамбульский технический, Билги и Истиние. Проект построен на участке площадью 24 000 м ², увеличившись в общей сложности на 6 блоков. Проект включает в себя 18-этажные 3 блока, предназначенные для жилых единиц. Кроме того, он содержит дополнительный блок для офисов и другие 2 блока для гостиничных апартаментов. Проект включает в себя 227 жилых единиц с квартирами и дуплексами, варьирующимися от 1 + 1 до 3 + 1. Жилые единицы предоставляют несколько вариантов размера от 79 до 267 м ². Проект имеет изысканный дизайн с использованием эстетических функций, которые придают единицам ощущение роскоши. Обратите внимание, что этот проект имеет подпись известной строительной компании с богатой историей образцовых достижений и заметных архитектурных проектов, чтобы обеспечить максимально превосходный уровень удовлетворенности клиентов во время этапы проектирования и строительства. Несмотря на то, что они используют высококачественные материалы, они продают эти разные квартиры по справедливой цене. Поэтому, как один из самых известных застройщиков Турции, Строительная компания имеет звездную репутацию на рынке недвижимости страны, особенно для высококлассных и первоклассных удобств в своих проектах. Фактически, этот проект дает вам привилегию получить доступ к нескольким удобствам для вашего развлечения и благополучия.
Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
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Сдача в: 2024
Агентство: Deral Group Investment
Турция, Аланья, район OBA Застройщик BEST HOME, Жилой комплекс DOWN TOWN 4 Корпуса по 4 этажа До Моря: 350м 🏡Апартаменты: 1+1 - от 57.2 (m2) От 255.000€ 2+1 - Duplex - от 120.8 (m2) От 480.000€. Начало строительства: Декабрь 2022г. Сдача в эксплуатацию: Декабрь 2024г. 🌏Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн 440m2 • Джакузи • Детский бассейн • Детская площадка • Лобби-Кафе 110m2 • Закрытый бассейн • VİP-SPA • Турецкая баня • Сауна • Массажные комнаты • Зона отдыха • Тренажерный зал • Детская игровая комната • Кафе 266m2 • Открытая парковка • Закрытая парковка • Зона Wi-Fi • Спутниковое ТV • Подсветка территории • Генератор Оснащение   Меблировка в Апартаментах: ✅Встроенная мебель на кухне и ванных комнатах. ✅Встроенный шкаф в прихожей ✅Полный пакет бытовой техники ✅Кондиционер в каждой комнате ✅Подогрев полов в ванных комнатах + Сантехника 🔥Подходит для получения гражданства Турции🔥 👉Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите! Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КВАРТИРЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА. ОГРОМНАЯ БАЗА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ С ВЫСОКИМ РЕНТНЫМ ДОХОДОМ. СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ И ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Квартира в Аланье. Квартира в Антальи. Вилла Анталья. Вилла Аланья. Недвижимость Турция
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