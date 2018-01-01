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ЖК рядом с пристанью Стамбула, район Бейликдюзю

Аванос, Турция
от
€286,000
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 134 до 296 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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ЖК рядом с пристанью Стамбула, район Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€286,000
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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в живописном районе Бейликдюзю, Стамбул
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в живописном районе Бейликдюзю, Стамбул
Аванос, Турция
от
€215,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 5+2. Площадь апартаментов от 100 до 310 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project Esenyurt Istanbul
Многоквартирный жилой дом Hotel apartments project Esenyurt Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€22,833
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это идеальная инвестиция в недвижимость в Турции с прибылью до 35 % всего за три года. Он имеет привлекательное расположение рядом с различными службами, транспортом и основными дорогами. Роскошные жилые апартаменты с просторными и практичными пространствами с современной и уникальной архитектурой. Цены на квартиры конкурентоспособны и подходят для всех, у кого есть готовый титул и право получить турецкое гражданство. Высококачественные внешние и внутренние услуги и средства, которые отвечают различным потребностям и потребностям населения.
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