ЖК рядом с пристанью Стамбула, район Бейликдюзю

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 134 до 296 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Residence Inn Deluxia - современный жилой комплекс, расположенный в Бахчешехире, хорошо развитом жилом районе с легким транспортным сообщением, аэропортом и всеми городскими удобствами.
Инфраструктура:
В комплексе Residence Inn Deluxia есть гостиничные услуги и первоклассные удобства, включая: крытый и открытый бассейны, детский бассейн, спа-центр, фитнес-центр, турецкую баню, сауну, конференц-зал, автостоянку, услуги прачечной и круглосуточную систему безопасности.
Расположение:
Комплекс находится:
- в 2 км от пруда Бахчешехир;
- в 28 км от музея Топкапы;
- в 21 км от автовокзала Стамбула;
- в 28 км от музея Топкапы;
- в 25 км от аквапарка Aqua Florya;
- в 12 км от торгового центра Mall of Istanbul;
- в 31 км от Площади Таксим.
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Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 5+2. Площадь апартаментов от 100 до 310 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов.
Почему это свойство؟
Это идеальная инвестиция в недвижимость в Турции с прибылью до 35 % всего за три года.
Он имеет привлекательное расположение рядом с различными службами, транспортом и основными дорогами.
Роскошные жилые апартаменты с просторными и практичными пространствами с современной и уникальной архитектурой.
Цены на квартиры конкурентоспособны и подходят для всех, у кого есть готовый титул и право получить турецкое гражданство.
Высококачественные внешние и внутренние услуги и средства, которые отвечают различным потребностям и потребностям населения.