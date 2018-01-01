Новый проект в нескольких шагах от лучшей инфраструктуры

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 66 до 673 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами.
Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы.
Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площадками.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина, холодильник)
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль ТЕМ - 9 минут
Железнодорожная станция - 15 минут ходьбы
Университет - 450 метров
Больница - 200 метров
Проект уникального типа - коливинг, который предусматривает совместное проживание для людей с общими интересами. Отличительная черта такого типа жилья — это проведение совместных мероприятиях и коммуникация в общих жилых зонах.
В проекте 128 современных и полностью меблированных квартир-студий. На первом этаже находится зона совместной работы с рабочими местами, переговорными комнатами и кабинами для видеозвонков. Здесь есть комнаты отдыха, игровые зоны и кафе. Весь четвёртый этаж отведен только для общения. С террасы, окруженной садом, можно наслаждаться видами, посидеть в ресторане.
Доходы от аренды собираются в общую кассу и распределяются равномерно между собственниками имущества.
Расположение и объекты поблизости
Расположен в самом сердце нового развивающегося района Кягытхане/Джендере.
Всего в 25 минутах езды от нового аэропорта Стамбула.
300 м до городского метро и линии метро «Аэропорт Стамбул».
5 минут езды до обоих Босфорских мостов.
Расположен рядом с торговыми центрами Вади Истанбул и Аксис.
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 2+1, 4+1. Площадь от 82,5 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах