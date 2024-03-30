Элитный проект с отличной локацией на азиатской стороне Босфора

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 62 до 384 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Проект на первой береговой линии! Отличается своей современной архитектурой, находится в одном из лучших районов Алании - Кестеле, и определенно превосходит ваши ожидания по стандартам качества. Один из вариантов квартир 1+1, 2+1 или 3+1 в этом проекте ждет именно вас. Если вы хотите насладиться солнцем на пляже перед вашим домом или приятно провести время в открытом бассейне или в джакузи, это то, что вам нужно. Кроме того, в комплексе вас ждут детская площадка, фитнес-центр, кафе-бар и сауна.
Проект понравится вам своим прибрежным расположением и панорамным видом на Средиземное море и замок Алании.
Ваш дом будет находиться в центре городской жизни Алании, а также посреди природы, с Таврскими горами позади вас и Средиземным морем перед вами. Комплекс находится в 15 минутах от центра Алании, в 25 минутах от аэропорта Газипаша и всего в 1 минуте от пляжа.
Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно!
Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!
1+1 – 74М2
2+1 – 99М2
1. Индивидуальная система газового отопления.
2. Используются блоки с улучшенными термическими характеристиками.
3. Современная лифтовая система
4. Генератор полного цикла
Особенности квартир
1. Двухуровневые потолки
2. Кухонный гарнитур
3. Мебель для ванной
4. Шкаф в прихожей
5. Стальная входная дверь
6. Окна ПФХ
7. Стены окрашены водостойкой краской
8. Сантехническая арматура 1-го класса
9. Душевая кабина 1-го класса
Особенности социального пространства
1. Открытый бассейн
2. Открытая парковка
3. Детская площадка
4. Зона отдыха (беседки)
5. Зона барбекю
6. Баскетбольная площадка
7. Хамам и сауна
8. Фитнес-зал
9. Кинотеатр
Окончание строительства 30.03.2024 года
Предлагаются квартиры площадью от 123 м² до 298 м².
Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, детской площадкой, зеленой зоной. На первом этаже здания располагаются коммерческие помещения.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с магазинами и ресторанами, в 10 минутах ходьбы от побережья.