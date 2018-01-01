  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Комплекс семейной концепции в новом районе Анталии - Алтынташ

Комплекс семейной концепции в новом районе Анталии - Алтынташ

Аванос, Турция
от
€155,451
;
13
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Алтынташ - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 72 до 97 м2. Расстояние до моря 6 км.Алтынташ – стремительно развивающийся и крайне перспективный микрорайон Анталии, входящий в популярный район Аксу.Одним из главных преимуществ района является удобство расположения: поблизости находятся аэропорт, лучшие пляжи Анталии и чистое море. А удобная транспортная развязка позволяет быстро добираться в любой район города.До аэропорта Анталии всего 1,5 км. Это соседство не делает район шумным, поскольку самолеты пролетают не над ним, а параллельно границе микрорайона. Расстояние до песчаных пляжей Лара и Кунду составляет 2.5 км. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов.Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. В радиусе 5-20 км от района расположено 120 лучших пятизвездочных отелей Анталии, 10 из которых попали в ТОП-100 отелей мира. Поскольку микрорайон находится в процессе развития, а городской муниципалитет активно вкладывает средства в его благоустройство, жители района пользуются инфраструктурой соседних районов Лара и Муратпаша. Крупный торговый центр Терра Сити расположен в 7 км от Алтынташ, Agora, Ikea и Metro - в 6.5 км, ТРЦ Mall Of Antalya – в 4.5 км.В 20 км от микрорайона находится «The Land of Legends» – самый крупный тематический парк развлечений Турции с собственным рестораном, аквапарком, и программой представлений, которые не оставят равнодушным даже опытного туриста.Алтынташ – единственный приближенный к морю район, в пределах которого не застроены крупные участки земли. Это дает возможность для создания просторных, ликвидных и жилых комплексов с собственными аквапарками, спа-зонами, ресторанами и т.д.Многие проекты района разработаны ведущими архитекторами Турции. Поэтому в пределах Алтынташ находятся самые современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и дизайном.В основу проектирования многоквартирных домов заложено использование передовых технологий строительства, а также стремление к максимальному комфорту. Выгодное территориальное расположение, близость лучших отелей мира, шикарных песчаных пляжей и чистого моря способствует росту стоимости недвижимости в микрорайоне, а также делает его привлекательным для жизни, отдыха и размещения капитала.Недвижимость в Алтынташ подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€135,750
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Паяллар
Payallar, Турция
от
€112,939
Жилой квартал Polat Life Complex
Didim, Турция
от
€140,000
Жилой комплекс Проект жилого комплекса на берегу моря в живописном районе Эсентепе
Аванос, Турция
от
€184,914
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция
Doesemealti, Турция
от
€1,25 млн
Вы просматриваете
Комплекс семейной концепции в новом районе Анталии - Алтынташ
Аванос, Турция
от
€155,451
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Уютный бутик-проект в красивом пригороде Стамбула, район Бейликдюзю
Жилой комплекс Уютный бутик-проект в красивом пригороде Стамбула, район Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€165,000
Год сдачи 2023
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+2. Площадь апартаментов от 58 до 214 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Застройщик
Stay Property
Оставить заявку
Жилой квартал Роскошные апартаменты класса люкс в Авсалларе, Алания
Жилой квартал Роскошные апартаменты класса люкс в Авсалларе, Алания
Авсаллар, Турция
от
€142,000
  Комплекс расположен на возвышенности в Авсалларе в 23км западнее от центра Алании. Ближайший аэропорт Газипаша располагается в 60км.По всему периметру территории представлены различные виды насаждений, которые не оставят вас равнодушными во время прогулки. Также вы можете отдохнуть в лаунж-зонах, установленных в разных уголках комплекса.Данный комплекс состоит из 2-х 9-ти этажных блоков и одного 7-ми этажного, которые расположены на закрытой охраняемой территории. В блоках предусмотрены апартаменты с 1, 2, 3, 4- спальнями и пентхаусы. Каждый блок, помимо закрытого подогреваемого бассейна, имеет свой собственный бассейн с безопасной детской зоной на открытом воздухе.Комплекс расположен в новом быстроразвивающемся районе Алании - Авсалларе. Преимуществом данного района также является отсутствие старых построек, что избавит вас от дискомфорта во время их сноса. Кинотеатр Сауна Хамам Спа-центр Фитнес Баскетбольная площадка Детская площадка Крытая детская площадка  
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Новый элитный проект в Алании - район Каргыджак
Жилой комплекс Новый элитный проект в Алании - район Каргыджак
Аванос, Турция
от
€140,000
Год сдачи 2024
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Застройщик
Stay Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти