Элитная недвижимость от опытного застройщика в Стамбуле

Payallar, Турция

от €141,000

95–135 м² 2

Сдача в: 2023

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Elegant Green Valley - малоэтажный жилой комплекс расположен в районе Паяллар, пригорода Алании. Район Паяллар является прибрежным, расположен на расстоянии 14 км от центра Алании. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Фитнес-зал; - Сауна; - Детская площадка/ детская комната; - Зона барбекю; - Настольный теннис; - 24/7 видеонаблюдение; - Парковка. Расположение: - Море и пляж: 1200 м - Аэропорт Газипаша: 50 км. - Аэропорт Анталии: 100 км. - Центр Аланьи: 14 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!