Элитная недвижимость от опытного застройщика в Стамбуле

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1.Площадь апартаментов от 132 до 340 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
В проекте несколько апартаментов и инфраструктура для удобства жителей. Комплекс идеально подходит для семей или спокойного отдыха. В проекте есть зелёный парк, детские площадки, прогулочные дорожки, спортивные площадки, складские помещения, круглосуточная охрана.
Расположение и объекты поблизости
Расположен недалеко от достопримечательностей и необходимых объектов инфраструктуры:
Станция метро - 8 мин
Площадь Maslak - 7 мин
ТЦ Zorlu - 10 мин
ТЦ Vadi Istanbul - 10 мин
Мост FSM - 12 мин
Шоссе TEM - 5 мин
Клиника Liv - 8 мин
Университет Atlas - 2 мин
Аэропорт Стамбула - 20 мин
Предлагаются апартаменты с парковочными местами
Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном с солнечной террасой и декоративным водопадом, детской площадкой, зеленой зоной, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией пилатеса, конференц-залом, игровой комнатой.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Кухонная мебель
Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, плита, вытяжка, посудомоечная машина)
Преимущества
Возможна рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 50%.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль ТЕМ - 500 метров
Автомагистраль Е-5 - 3 км
Стамбульский международный финансовый центр - 500 метров
Босфорский мост - 16 км
Новый аэропорт Стамбула - 52 км
Станция метро - 100 метров
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Elegant Green Valley - малоэтажный жилой комплекс расположен в районе Паяллар, пригорода Алании. Район Паяллар является прибрежным, расположен на расстоянии 14 км от центра Алании.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Фитнес-зал;
- Сауна;
- Детская площадка/ детская комната;
- Зона барбекю;
- Настольный теннис;
- 24/7 видеонаблюдение;
- Парковка.
Расположение:
- Море и пляж: 1200 м
- Аэропорт Газипаша: 50 км.
- Аэропорт Анталии: 100 км.
- Центр Аланьи: 14 км.
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