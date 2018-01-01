Новый малоэтажный проект жилого комплекса в Аланье - Оба

Авсаллар, Турция

от €101,930

Сдача в: 2023

Квартиры в потрясающем районе Авсаллар. Авсаллар славиться своими чистейшими пляжами и невероятной природой. Расположен в 25 км. От центра Алании. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой, укомплектованным санузлом и кухонным гарнитуром. 1+1 - площадью 64 кв. м., 2+1 - площадью 111,5 кв. м. Предоставляется возможность выбрать мебель и технику по вашему вкусу. На территории комплекса будет вся необходимая для жизни и отдыха инфраструктура: открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, крытая и открытая детская площадка, место для отдыха с ландшафтным дизайном. За безопасностью круглосуточно следит охрана. Этот проект идеально подходит для постоянного проживания и инвестирования. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!