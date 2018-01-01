  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Апартаменты 2+1 на этапе строительства, проект в 100 м от моря

Апартаменты 2+1 на этапе строительства, проект в 100 м от моря

Каракокали, Турция
от
€275,000
;
14
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Тосмуре.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 100 м2, расстояние до моря 100 метров.Идеальный вариант недалеко от центра: Тосмур это старый район Аланьи, всего в 4 км от ее исторического центра, порта, крепости. Вся инфраструктура в Тосмуре рядом. Есть магазины супермаркеты, рынок, пекарни, кафе.А в соседнем районе Оба находится самая главная больница, ТРЦ, профильные магазины техники, строительных и хозяйственных товаров, бутики одежды, офисы компаний, сфера услуг. Цены на недвижимость в Тосмуре всегда оправданы, это центральная Аланья, удобный во всех отношениях район.В продаже редко встречаются квартиры в ноовых домах, это небольшой район, очень удобный для жизни или сезонного отдыха. Вторичка в Тосмуре отличается удобными планировками, большой квадратурой, а также просторными территориями комплексов.Пляж в Тосмуре превосходный во всех отношениях: открываются виды на крепость и центр, пологий заход в море, мелкая галька, нет каменных плит.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€95,000
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€202,747
Жилой квартал Квартира в новом доме
Махмутлар центр, Турция
от
€138,000
Жилой комплекс Аппартаменты в строящемся ЖК бизнес-класса в районе Малтепе
Мраморноморский регион, Турция
от
€279,300
Жилой комплекс Ecology Corner
Махмутлар центр, Турция
от
€139,893
Вы просматриваете
Апартаменты 2+1 на этапе строительства, проект в 100 м от моря
Каракокали, Турция
от
€275,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекёй, Стамбул, Турция
Sirapinar Mahallesi, Турция
от
€419,132
Агентство: TRANIO
Проект в пешей доступности от станции метро и магазинов. На территории есть 13 блоков с квартирами и 60% озеленённого пространства. Просторные квартиры с 1-4 спальнями и балконами. В проекте кроме квартир есть большой парк, торговый центр, школы, кафе и рестораны, игровые и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки. Подойдёт для инвестиций и для личного проживания. Расположение и объекты поблизости Проект находится в чистом, озеленённом, новом и семейном районе вдали от шума и суеты, но, благодаря шикарной транспортной инфраструктуре в максимально комфортном доступе к ночной и деловой жизни Стамбула. Особенность комплекса - находится в 15 минутах езды от мегапроекта Турции. Международного финансового центра. Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 25 минут Аэропорт им. Ататюрка - 45 мин Третий международный аэропорт - 5 мин
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море - центр Алании
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом на море - центр Алании
Алания, Турция
от
€315,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79,2 до 163 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Topkapi Istanbul Apartment Compound
Rami Cuma Mahallesi, Турция
от
€399,133
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Topkapi Istanbul, который источает аромат истории и цивилизации. Он находится в центральном месте рядом с сетью основных транспортных линий в городе на двух континентах. Архитектура переплетена с природой, с внутренним видом на пышные сады. Он находится в нескольких минутах ходьбы от важных учебных заведений и учреждений здравоохранения в Стамбуле. Подходит для жилья и инвестиций. Это также соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Realting.com
Перейти