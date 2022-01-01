Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 190 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
В доме 15 квартир и 2 пентхауса, есть свой бассейн на территории. Апартаменты городского типа, вы будете жить в пешей доступности от всей инфраструктуры города, аэропорт всего в 45 км. Квартира на 4 этаже оснащена всей необходимой техникой, удобной мебелью и кондиционерами. Комплекс 2013 года, квартира продается полностью новая, никто не жил до момента продажи. Квартира подойдет для отпуска, постоянного проживания, так и для сдачи в аренду.
Предлагаются виллы с большими садами и панорамными видами на озеро и море.
Возможно строительство бассейна.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, спортивными площадками и детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 1 км
Центр города - 45 км
Торговый центр - 8 км
Аэропорт - 40 км
Автомагистраль ТЕМ - 2 км
Всего в 450 метрах от великолепного пляжа мы предлагаем вам наш новый строящийся жилой комплекс класса люкс, который уже в марте 2023 примет своих жильцов. Комплексу принадлежит собственная территория с охраной, садом, бассейном, зоной отдыха, площадкой для барбекю, а так же развитая внутренняя инфраструктура. Проект состоит из одного блока, 4 этажей и всего 28 квартир. В данном комплексе предусмотрены квартиры планировки 1 + 1 от 44м2 до 67м2 и пентхаусы с 3 спальнями площадью от 144 до 167 кв.м. Excellence Q имеет очаровательный современный внешний вид и высокое качество постройки, а его удобное расположение делает его идеальным как для семейного отдыха, так и для комфортного проживания. Всего в 100 метрах от комплекса находится супермаркет Carrefour, в нескольких минутах ходьбы рестораны, банки, бутики, больницы и школа, почта, банкоматы. Уют, качество, красота и спокойствие - вот что получат владельцы квартир в данном комплексе. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: Плавательный бассейн Подогрев бассейна Детский бассейн Сауна Фитнес Массажный кабинет Паровая комната Кинотеатр Игровая комната Офис Генератор Лифт Вай-фай Ухоженный сад Дротики Пинбол Расположение Excellence Q в Алании: 450 метров от пляжа200 метров от центра620 метров от больницысупермаркет всего в 50 метрахРестораны и бары 100 метровВсе бытовые нужды находятся в шаговой доступности от комплекса Начало строительства проекта: 01.01.2022 г. Окончание строительства: 30.04.2023 г. Наша компания, Basic Apartment предоставляет рассрочку платежа на 12 месяцев с первоначальным взносом 40%.