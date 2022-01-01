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  3. Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания

Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания

Каракокали, Турция
от
€214,000
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11
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 190 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало. Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут. Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей, рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
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Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция

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Премиум-проект на 2 береговой линии в районе Тосмур - Алания
Каракокали, Турция
от
€214,000
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