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Инвестиционная недвижимость в Румынии

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1 объект найдено
Инвестиционная 25 м² в Бухарест, Румыния
Инвестиционная 25 м²
Бухарест, Румыния
Площадь 25 м²
Гарантированный доход на период строительства! Долевые инвестиции в отельный номер в Бухаре…
$55,531
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