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Отели в Румынии

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1 объект найдено
Современный отель 4* в Бухаресте вблизи крупнейшего аэропорта Румынии в Бухарест, Румыния
Современный отель 4* в Бухаресте вблизи крупнейшего аэропорта Румынии
Бухарест, Румыния
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Современный 4-звездочный отель на 270 номеров, расположенный всего в 150 метрах от терминала…
$225,010
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Hayat
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