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Земельные участки в Румынии

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6 объектов найдено
Участок земли в Dealu Babii, Румыния
UP UP
Участок земли
Dealu Babii, Румыния
INVESTMENT OPPORTUNITY | INTRAVILAN LAND IN THE JIU VALLEY, ROMANIAУникальная возможность пр…
$69
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Участок земли в Licurici, Румыния
Участок земли
Licurici, Румыния
Земля для премиальных инвестиций на продажу - 13,827 кв. м в Центре Ликуричи, округ Горж, Ру…
$1,40 млн
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Участок земли в Бухарест, Румыния
Участок земли
Бухарест, Румыния
Мы предлагаем вам продать хороший участок земли размером 14,600 кв.м. в Бухарестском районе …
$6,26 млн
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Участок земли в Бухарест, Румыния
Участок земли
Бухарест, Румыния
Ff you are passionate about investments in lands just for allowing them to appreciate in med…
$7,96 млн
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Участок земли в Botiz, Румыния
Участок земли
Botiz, Румыния
Площадь 109 600 м²
Привлекательный участок с большим потенциалом на продажу в Ботиз, Сату-Маре, Румыния. Участо…
$1,84 млн
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Участок земли в Tarnova, Румыния
Участок земли
Tarnova, Румыния
Площадь 115 м²
На продажу выставлены виноградники в Румынии площадью около 110 га, примерно в 50 км от Арад…
$2,32 млн
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