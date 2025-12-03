  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Румынии

Бухарест
1
Илфов
1
Otopeni
1
Апарт - отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham
Апарт - отель в 4-звёздочном отеле в Бухаресте, под управлением сети Wyndham
Otopeni, Румыния
от
$183,089
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиционная возможность: Номер в 4-звёздочном BUCHAREST AIRPORT HOTEL под управлением сети Wyndham ✔️ Локация: всего 150 метров от терминалов международного аэропорта Бухареста — 16 миллионов пассажиров в год ✔️ До 15% годового пассивного дохода после открытия ✔️ Гарантированный дохо…
Агентство
Darton Global
Жилой комплекс Barajul Arges Street Bucharest
Бухарест, Румыния
от
$1,64 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 1 265 м²
We're selling a gorgeous, fully furnished penthouse in a new building in French Village, super close to Herastrau Park. Check out this unique, luxury furnished penthouse in French Village, just a couple minutes from the biggest park in Bucharest. Its the highly rated neighborhood of the R…
Агентство
North Real Estate
