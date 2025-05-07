Программы иммиграции в Румынии

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Гражданство
Гражданство Евросоюза за 2 года через паспорт Румынии
Гражданство Евросоюза за 2 года через паспорт Румынии
Румыния Румыния
от
$8,871
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 24 месяцев
Гражданство Румынии по праву считается одним из самых доступных вариантов стать гражданином Евросоюза. Оно позволит легально жить, учиться и работать в любой точке Европы, путешествовать без визы по 170 странам мира и податься на инвестиционную визу Е-2 в США. Ваши дети смогут претендовать н…
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