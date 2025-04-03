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Квартиры в район Зябликово, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в район Зябликово, Россия
Квартира 3 комнаты
район Зябликово, Россия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/17
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$224,595
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов