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Квартиры во Всеволожском районе, Россия

Город Всеволожск
402
Murinskoe gorodskoe poselenie
5
Мурино
5
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414 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 7/12
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 77,6 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$178,896
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7/12
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$52,594
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 12/12
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$53,163
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 11/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,5 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$77,115
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,0 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$79,027
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/7
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,7 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$97,071
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 9/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,5 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$49,242
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Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 67,4 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$152,204
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 11/12
Продаётся квартира-студия, площадью 26,7 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$56,143
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Квартира в Мурино, Россия
Квартира
Мурино, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/17
Внимание, внимание, дамы и господа! Прямо из обширных просторов нашего прекрасного города Му…
$49,087
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,6 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$66,546
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 4/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,6 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$60,965
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Квартира 4 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 10/12
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 77,5 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$148,375
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 8/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$88,775
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Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 66,7 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$155,010
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 46,0 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$106,532
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 10/12
Продаётся квартира-студия, площадью 22,7 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$64,794
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 12/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,3 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$49,625
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,5 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$51,333
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 11/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 48,5 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$99,052
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Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 11/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 75,7 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$174,337
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 11/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,9 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$67,146
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 37,0 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$92,737
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,7 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 В…
$44,899
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 11/12
Продаётся квартира-студия, площадью 20,3 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 …
$48,731
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 10/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 36,0 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$77,249
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,8 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$70,548
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Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 7/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,8 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$69,621
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Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 6/7
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 62,6 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$126,909
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Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/12
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 32,4 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$70,416
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Параметры недвижимости во Всеволожском районе, Россия

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