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Дома в Ворсма, Россия

1 объект найдено
Дом в Ворсма, Россия
Дом
Ворсма, Россия
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается дом в центре Вормы на улице Ленина дом 140. Площадь дома: 50 мПлощадь участка: 17 …
$32,529
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