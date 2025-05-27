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Пентхаусы в Приволжском федеральном округе, Россия

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1 объект найдено
Пентхаус в Ижевск, Россия
Пентхаус
Ижевск, Россия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
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$330,466
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Параметры недвижимости в Приволжском федеральном округе, Россия

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