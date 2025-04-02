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Дома в Тосненский район, Россия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Красный Бор, Россия
Дом 3 комнаты
Красный Бор, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Дом двух этажный, комнаты 25+19+19, кухня 17 два сан узла на первом и втором этаже, на второ…
$179,512
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Дом 3 комнаты в Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Nikolskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продaётcя двуxэтaжный дoм в развитом садoводcтве "Лecнoe-2". Нa учacткe нaxoдятcя: баня, ко…
$38,553
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Дом 2 комнаты в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Лучшее предложение ИЖС по цене за сотку. 20 соток. Кадастровый номер участка 47:26:0913001:…
$19,276
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