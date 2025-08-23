Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Тумботино
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Тумботино, Россия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 80 м² в Тумботино, Россия
Коммерческое помещение 80 м²
Тумботино, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продаю помещение   80 м2 с отдельным входом.  Подойдет под торговлю, салон, фитнес, мелкое…
$84,394
Оставить заявку
Коммерческое помещение 203 м² в Тумботино, Россия
Коммерческое помещение 203 м²
Тумботино, Россия
Площадь 203 м²
Этаж 1/1
Продаю нежилое помещение   в отдельно стоящем кирпичном здании  Помещение расположено в зд…
$198,574
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти