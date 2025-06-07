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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Светлогорске, Россия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 156 м² в Светлогорск, Россия
Коммерческое помещение 156 м²
Светлогорск, Россия
Площадь 156 м²
Этаж 1/4
Помещение свободного назначения в Светлогорске - 2. Удобное месторасположение, район новостр…
$1,989
в месяц
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