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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Новосаратовка, Россия
Квартира
Новосаратовка, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/21
Сдаётся уютная студия 25 кв.м на длительный срок. Свежий ремонт, новая мебель, пол ламинат, …
$319
в месяц
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