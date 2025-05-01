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Виллы в Южном федеральном округе, Россия

Краснодарский край
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3 объекта найдено
Вилла 8 комнат в городской округ Сириус, Россия
Вилла 8 комнат
городской округ Сириус, Россия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 639 м²
Количество этажей 3
23 коттеджа в Сочи в живописном парке на берегу Черного моря. Роскошный коттеджный посело…
$4,00 млн
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Вилла 6 комнат в Сочи, Россия
Вилла 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Сочи , ул. Звездная 260 м кв 5 соток з/у бассейн ландшафный дизайн Коммуникации: свет,во…
$1,20 млн
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Вилла 5 комнат в городской округ Сочи, Россия
Вилла 5 комнат
городской округ Сочи, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Olympic lights - это роскошные и продуманные до мелочей виллы, где архитекторы акцентировали…
$3,60 млн
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Параметры недвижимости в Южном федеральном округе, Россия

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