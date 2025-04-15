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Дома в район Щербинка, Россия

2 объекта найдено
Дом в район Щербинка, Россия
Дом
район Щербинка, Россия
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный дом из бревен площадью 64 кв. м на участке 8 соток (ИЖС, Москва) в транс…
$182,030
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Дом 12 комнат в район Щербинка, Россия
Дом 12 комнат
район Щербинка, Россия
Число комнат 12
Площадь 528 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 731-401, Варшавское шоссе, 15 км от МКАД, Студенцы д. . …
$340,460
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