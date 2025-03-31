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Инвестиционная недвижимость в Семёнов, Россия

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1 объект найдено
Инвестиционная 930 м² в Семёнов, Россия
Инвестиционная 930 м²
Семёнов, Россия
Площадь 930 м²
Этаж 2/2
Продается готовый бизнес. Предприятие работает.   Деревообрабатывающее производство. Включа…
$107,146
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