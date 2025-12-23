Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Санкт-Петербург
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Санкт-Петербурге, Россия

коммерческая недвижимость
4
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 30 м² в Санкт-Петербург, Россия
Отель 30 м²
Санкт-Петербург, Россия
Площадь 30 м²
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти