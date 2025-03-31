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Дома в Sabskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Sabskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продам брeвенчатый 2-х этажный дом без внутренней отделки в д. Cлепинo Вoлocовскoго р-нa нa …
$65,899
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Параметры недвижимости в Sabskoe selskoe poselenie, Россия

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