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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
Панельный 2/9/9 Адрес: ул. Ойбек Шохмедцентр Савдогар Банк Кол-во комнат: 2 Санузел…
$900
в месяц
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Агентство
USOV Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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