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Дома в Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Продаётся участок площадью 10,2 соток с ЖИЛЫМ ДОМОМ в маленьком обжитом садоводстве “Гардари…
$94,675
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Параметры недвижимости в Rahinskoe gorodskoe poselenie, Россия

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