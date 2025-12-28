Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Россия
  3. район Коммунарка
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в районе Коммунарка, Россия

1 объект найдено
Студия 1 комната в район Коммунарка, Россия
Студия 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 3/16
Если вы мечтали жить в гармонии с природой, среди лесного массива, но в легкой доступности к…
$115,000
Агентство
Wonderport
Языки общения
English, Русский, עִברִית
Telegram Написать в Telegram
