Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Поляковское сельское поселение
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Поляковское сельское поселение, Россия

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторанный комплекс в Бердянске в Золотая Коса, Россия
Ресторанный комплекс в Бердянске
Золотая Коса, Россия
Площадь 245 м²
Продажа готового ресторана. Бердянск, Азовское побережье. Фото ресторанного комплекса вышле…
$691,872
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти