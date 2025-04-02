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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Парголово, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником в Парголово, Россия
Квартира 1 комната с мебелью, с интернетом, с холодильником
Парголово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/12
Сдаётся полноценная однокомнатная квартира на длительный срок. В квартире есть все необходи…
$312
в месяц
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