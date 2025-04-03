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Жильё в округ Гавань, Россия

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в округ Гавань, Россия
Квартира 4 комнаты
округ Гавань, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/6
Предлагается к продаже 4-х комнатная квартира в сталинском доме 1939 года постройки. Отлична…
$218,937
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Параметры недвижимости в округ Гавань, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов